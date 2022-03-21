俄烏開打，讓庶民對通膨越來越有感。國泰金控21日公布3月最新調查，有94.2％的受訪者覺得現在物價比一年前上漲，且有90.3％預估未來一年物價還會繼續漲，且58.4％認為2022年台灣通膨率在2％以上，預估一年後通膨率在2％以上則有47.5％。

同樣的調查國泰金在2021年9月亦曾進行，當時覺得物價比一年前上漲者有87.2％，認為未來一年物價依舊會上漲者則是83.7％，即半年左右，對物價上漲有感者已拉高到9成以上，增加7個百分點左右；同時認為2021年通膨率會在2％以上者有46.3％，而3月預估今年通膨率2％以上者有58.4％，增加12個百分點，認為未來一年通膨率逾2％者，去年9月是35.4％，今年3月是47.5％，亦是增加12個百分點。

兩調查相差半年，3月初調查時，美國聯準會（Fed）仍未宣布升息，但年初至今，全球對通膨預期及壓力比去年明顯，加上2月下旬俄烏戰事開打，原物料及貴金屬價格上漲，更讓民眾對物價上漲、通膨等更有感。