昨(10)日南韓選出下一任總統尹錫悅，尹在選舉時表示親美的外交路線也受到陸方的重視。

朝鮮日報報導，陸外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上稱:「中方對尹錫悅先生當選韓國新一屆總統表示祝賀，我們願同韓方共同努力，以建交30周年為契機，推動兩國關係健康穩定發展。」

尹錫悅在競選期間，公開表示勝選後要在南韓部署薩德系統以及加入QUAD(美國、日本、印度、澳洲四方安全對話)，這些被陸方視為「反中」的政見，在上任後將會如何開展中韓關係也引起了陸方專家與媒體的高度關心。

新華社與中國中央電視台(CCTV)等官媒介紹了尹錫悅「基於相互尊重發展與中國關係」的發言，朝鮮日報指出，在陸網上較為愛國主義的媒體觀察者網形容:「尹錫悅是韓國的川普。」

察哈爾學會秘書長曹辛預測，如果尹錫悅加入QUAD，中韓關係將比薩德事件時更加惡化。南韓在朴槿惠政府期間曾經想要引進薩德系統，但最後引起北京的強烈抗議，最後更因北京給予的經濟壓力而取消，中韓關係也在當時降至冰點，在文在寅上任後才回暖。

曹辛表示，南韓部署薩德系統尚可以要防禦北韓的飛彈為理由，但如果加入QUAD，針對中國的意圖太過於明顯。他更表示:「如果決定加入，中國將採取強而有力的制裁措施，禁止韓企進入中國市場，停止貿易等。」

前《環球時報》總編輯胡錫進在微博撰文稱:「中韓貿易大約是韓美、韓歐、韓日貿易的總和，尹錫悅政府不可能主動邁出掀翻中韓關係的大步子，但是在外交政策上，朝美國那邊偏一點的微調有可能發生。」