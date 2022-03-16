「華爾街日報」引述消息人士報導，沙烏地阿拉伯與中國洽商石油交易時，談及容許後者以人民幣計價及支付相關款項，而不是以美元支付。

消息人士指出，部分沙烏地官員認為美國在中東政策上沒有支持沙烏地，所以考慮加強與中國的關係，包括容許對方以人民幣支付油款。

不過，也有部分沙烏地官員對有關做法有保留，因為擔心人民幣在國際市場的使用不普及。

稍早傳出沙烏地阿拉伯已邀請中國國家主席習近平訪問利雅德，時間最快將在5月份，希望藉此強化與中方間的關係。若順利成行，這將是習近平時隔兩年多以來再度出國訪問。

一名沙國官員表示，該國王儲和習近平是親密的朋友，雙方都明白加強關係的巨大潛力。雙方關係不僅限於「他們從我們這裡購買石油，我們從他們那裡購買武器」。

自美國總統拜登於2021年1月就職以來，沙國的人權議題屢屢被提上檯面，這也讓世界最大石油出口國和美國之間的戰略夥伴關係備受考驗。沙國選在此時大動作邀請習近平前往訪問，不無拉攏中國的意味。