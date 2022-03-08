中國國家主席習近平8日下午在北京與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊峰會，並就烏克蘭局勢交換意見。習近平表示，支持俄烏和談，當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控，防止出現大規模人道主義危機。

央視新聞報導，習近平強調，當前，烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。中方主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

習近平表示，當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。中方願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。

習近平強調，要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難談下去，談出結果、談出和平。他並呼籲保持最大限度克制，防止出現大規模人道主義危機。