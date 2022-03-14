俄烏戰爭，不只讓歐洲展現前所未見的團結感，更讓歐美在價值、意識形態上愈加靠攏。北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊表示，美歐對中俄所謂的「聯盟綁定」走向固化，美國將極力聯手歐洲推進打壓中國的「印太戰略」，很可能進一步形成美歐與中俄的對抗態勢。

孫成昊在「中美聚焦」網站上撰文指出，俄烏危機爆發乃至俄羅斯發起特別軍事行動之後，美歐同盟關係在各個領域被徹底啟動，頻密的外交協調、軍事部署、經濟制裁體現了這一對盟友面臨危機時的共同行動能力。

孫成昊稱，面對近在眼前的俄烏危機，對於美國而言，危機將在兩方面提升聯歐制華的能力。一方面，美國在軍事安全領域對歐洲的控制力進一步增強。一度沉醉於後現代主義的歐洲發現仍然需要面對「戰爭與和平」的傳統安全問題，並且仍然需要高度依賴美國的安全保護。在這一情況下，以美國為主導北約成為歐洲安全的必需品，美國將繼續主導北約未來的轉型方向。

他認為，另一方面，美國在意識形態領域拉攏歐洲共同應對中國的理由更加充分。美歐對中俄所謂的「聯盟綁定」走向固化，美國將極力聯手歐洲推進打壓中國的「印太戰略」，很可能進一步形成美歐與中俄的對抗態勢。

孫成昊直言，現在因為俄烏危機，美國也必須將一部分外交和軍事資源重新分配給歐洲大陸。但從長期看，一旦俄烏危機降級或者解決，美國其主要戰略精力仍將投向印太；對於歐洲而言，俄烏危機的爆發主要體現在提升全方位「戰略自主」已經迫在眉睫。危機證明，歐洲在中美之間的「中間道路」構想面臨失敗。

不過，他也表明，即使危機終結，一些遺留問題仍將困擾歐洲。在安全領域，俄羅斯是歐洲搬不走的鄰居，而歐洲內部對安全自主的聲音將更加混亂，究竟要在北約框架下推進，還是在歐盟框架下發展？是推動歐洲自身的防務聯合，還是進一步依靠美國的安全保護？在經貿領域，歐洲對俄羅斯的能源依賴並非短期內可以一勞永逸地消除，歐洲又將如何處理能源轉型的陣痛？

至於，在社會領域，俄烏危機造成了新一波難民潮，歐洲又將如何在疫情仍未平息的背景下妥善解決這一問題？上述種種，都將讓歐洲在一段時間內更多聚焦內部事務，而不是配合美國的「大國競爭」戰略。