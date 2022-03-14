俄羅斯進攻烏克蘭戰火爆發已近三週，和平曙光至今似乎仍未見降臨契機，令旅台的烏克蘭及俄羅斯人同感著急。在台灣發展的烏克蘭正妹林佳娜（Tatiana Lin）與俄羅斯辣兼攝影師Sasha柯愛莉（Alexandra Kolotova）曾合體拍影片談兩國現況，昨(13)日兩人則分別畫上祖國國旗色眼影，以裸體露香肩入鏡拍美照呼籲停止戰爭，並強調：「人民真的很無辜！」，並標記「#nowarinukraine」，以此為兩國和平請命。

烏克蘭正妹林佳娜昨(13)日在IG分享美照，只見她在眼角首尾塗上黃藍色眼影，象徵為她的祖國烏克蘭發聲；而好友俄羅斯正妹Sasha柯愛莉則在眼尾畫上白藍紅三色，同樣對她的祖國俄羅斯發聲；兩人除了美美妝髮外，畫面中合體一絲不掛香肩全露，意味著為和平請命的赤裸決心。

林佳娜寫道：「人民真的很無辜UARU，希望能儘快停止戰爭。 #nowarinukraine」；網友給讚打氣：「天佑烏克蘭UA烏克蘭加油」、「Peace&Love（愛與和平）」、「加油烏克蘭」、「都好漂亮」，也有同胞網友為她在烏克蘭的姊妹家人的平安祈福，不到1天破8,800讚。

Sasha柯愛莉也在同天稍晚PO出另一組美照，畫面中她穿著全黑無肩帶上衣配長褲，與長版黑外套互相搭配；佳娜則身穿全黑細肩帶性感洋裝，兩人以時尚走秀風格身影交疊穿插，佳娜還露出裙底美腿絕對領域小心機；全黑裝束彷彿代替了頭像更換，對無情的戰火提出無言抗議。

Sasha寫道：「Love saves the world!（愛拯救世界！）」，佳娜在留言刷一排眼冒愛心；網友大讚：「真的太美了」、「太漂亮了，好有質感，喜歡這系列」、「我愛第一張」、「好美的畫面」、「兩個都好美，兩位天使來保護世界」、「兩位簡直是仙女下凡」、「俄烏本來就像妳們這樣，不應該是現在烏克蘭情形，反對普丁用暴力戰爭傷害俄烏人民情誼」、「期待烏克蘭，早日恢復平靜，無戰爭」，同為和平祈願。