習近平與拜登隔了四個月之後再次的視訊會談，習近平分別用「十分重視」和「十分危險」談到兩個重要的議題。

「十分重視」的是拜登關於「四不一無意」的重申，美國不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。「十分危險」的是，美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號，台灣問題事關中國的主權和領土完整，始終是中美關係中最核心、最敏感的問題。

習近平強調，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性的影響，希望美方予以足夠重視。而拜登呢，卻「老調重彈」，美國會以「台灣關係法」、「三個聯合公報」和「六項保證」為指導，維持一中政策，強調維護台海和平與穩定的重要性。

審慎分析他們的二度對話，習近平的講話中充分展露了泱泱大國的風範，尤其中華民族千年來愛好和平的美德。縱觀歐洲大陸燃起了戰火，根本就是美國在操弄北約的東擴，造成俄羅斯的惶惶不安。你把大國逼到了牆角，俄羅斯受到嚴重威脅才進行反擊。美國說得很好聽，說詞都冠冕堂皇，就以兩岸局勢來說，美國暗地裡卻跟台獨沆瀣一氣，讓台獨人士「倚美謀獨」，台海的局勢才節節升高，主因就是美國的操作。

回到了現實，習近平面對著俄烏之戰，他認為各方應該共同支持俄烏的談判對話，談出結果，談出和平。他還指出，美國和北約也應該同俄羅斯展開對話，解開烏克蘭危機背後的癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

習近平還引用了中國的兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還需繫鈴人」。所以，關鍵是當事方要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善的解決辦法。

這次習拜再度會談，顯見美國說一套做一套，尤其台灣人應從伊拉克、阿富汗，以及近日的烏克蘭的教訓中認清美國「包藏禍心」的嘴臉，在兩岸局勢上，台灣人只有自覺才能避戰，才有和平。在烏克蘭戰爭發生以後，民調顯示，支持民進黨「抗中保台」的策略的民眾已降低到16.1%，反而有高達77.3%的民眾支持兩岸應該維持和平往來，可以說和平共處才是兩岸關係的最高價值。這也是俄烏之戰的「不幸」中，台灣同胞意外的「收穫」。

(作者為前立法委員)

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