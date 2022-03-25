美國總統拜登（Joe Biden）談及與中國國家主席習近平日前的視訊會晤，否認就烏克蘭局勢向習近平發出威脅，並稱習近平明白援助俄羅斯將面臨的後果。

據白宮官網消息，美國總統拜登當地時間24日在布魯塞爾舉行的記者會上，談及日前與中國國家主席習近平舉行的視訊會晤。

有記者問，「自從你最近與習近平舉行視頻會晤以來，你是否看到中國採取或不採取任何行動的跡象，從而使你相信中國會干預俄烏衝突，向俄羅斯出售武器，或提供物資以支援烏克蘭戰爭？」

拜登回應說，關於他與習近平的視訊會晤，「我和習近平進行了一次非常坦率的談話」，但他向習近平明確表示，確保習近平明白幫助俄羅斯的後果。

拜登說：「我沒有（向習近平）發出威脅，但我指出，許多美國和外國公司因為他們（俄羅斯）的野蠻行為而離開俄羅斯。」

拜登說，習近平明白，中國的經濟增長與歐洲和美國的經濟關係密切相關，如果中國幫助俄羅斯，將把中國置於重大的危險處境之中。

拜登還說，中國明白，中國經濟的未來與西方的聯繫要比與俄羅斯緊密得多，所以希望中國不會幫助俄羅斯。

針對美國頻頻施壓中國不要幫助俄羅斯，中國外交部發言人多次強調，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的正當權益。