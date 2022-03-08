中國國家主席習近平今天與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲視訊會談時說，三國要共同支持俄烏和談，「克服困難談下去，談出和平」，中方願根據當事各方需要，與國際社會一道發揮積極作用。

習近平並以平衡烏、俄的姿態表示，中方主張「各國主權、領土完整都應該得到尊重」；而「各國合理安全關切都應該得到重視」。當務之急是「避免緊張局勢升級，甚至失控」。

但他仍針對俄羅斯遭歐美及盟國制裁說，有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。

央視新聞報導，台北時間8日下午，習近平與馬克宏（Emmanuel Macron）、蕭茲（Olaf Scholz）舉行視訊峰會，三方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。

根據報導，習近平說，當前烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。中方主張，「各國主權、領土完整都應該得到尊重」；聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守；「各國合理安全關切都應該得到重視」；一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。當務之急是「避免緊張局勢升級，甚至失控」。

他表示，中方讚賞法、德為斡旋烏克蘭局勢所作努力，願與法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，與國際社會一道發揮積極作用。

習近平說，中法德三國要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，「克服困難談下去，談出結果、談出和平」。三國要呼籲保持最大限度克制，防止出現大規模人道主義危機。

他強調，中方提出了關於烏克蘭人道主義局勢的6點倡議，願向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助。三國要一起努力減少危機造成的負面影響。然而，有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。

習近平說，三國要積極倡導「共同、綜合、合作、可持續」的安全觀。中方支持法、德兩國從歐洲自身利益出發，為歐洲持久安全著想，堅持戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方也樂見歐、俄、美及北約（NATO）開展平等對話。

根據報導，馬克宏、蕭茲各自說明對當前烏克蘭局勢的看法和立場，指歐洲正面臨「二戰以來最嚴重危機」。法、德支持通過談判解決問題，給和平一個機會。感謝中方提出人道主義局勢倡議，願與中方加強溝通協調，勸和促談，避免局勢進一步升級，產生更嚴重人道主義危機。