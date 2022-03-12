北京冬帕運會開幕式／新華社
北京冬帕運會開幕式／新華社

為期10天的北京冬帕運會，明晚在中國國家體育場舉行閉幕式，大陸國家主席習近平將出席。

中國冬帕運會國家隊在本屆賽事，暫時取得18金18銀22銅，位居榜首。烏克蘭以10金排第二，加拿大8金排第三。

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