俄烏戰爭仍在持續。大陸涉台學者、廈門大學台灣研究中心副主任、教授、博士生導師唐永紅18日以〈今日烏克蘭的慘狀，「依美謀獨」者要小心了〉為題撰文評論稱，事實證明，美國從頭到尾就是拿烏克蘭當槍使，而烏克蘭傻傻地被美國當槍使，以致生靈塗炭。而當烏克蘭求救於美國時，美國也只是輿論譴責、經濟制裁俄羅斯，但拒絕軍事協防烏克蘭，絕不出兵保護烏克蘭，反而趁機售賣快過時的武器、快過期的彈藥給烏克蘭而大發戰爭財。這就是奉行利己主義、現實主義的美國！

文章稱，可以進一步預見，一旦烏克蘭失去對美國的利用價值，美國連目前的輿論譴責、經濟制裁都會很快解除的。畢竟，美國實質上並非為了烏克蘭的利益或者為了什麼所謂的公理道義而譴責及制裁俄羅斯的，何況這種譴責及制裁實際上也是不利於甚至有損於美國的國家利益的。

文章稱，烏克蘭自作自受的慘狀與美國現實主義、利己主義的表現，想必台灣民眾以及「台獨」分裂勢力與台灣當局應是看在眼裡了。

文章分析，實際上，民進黨等「台獨」分裂勢力和以蔡英文為首的台灣當局，內心一直很清楚這樣幾個事實：一是要「台獨」分裂，就一定要面對台海戰爭；二是台灣民眾除非確信開戰能勝，否則將不願戰爭，且不支持當局執政；三是台灣自身實力無法拒統謀獨，無法確保台灣安全，得需以美國為首的國際反華勢力的出兵護台；四是以美國為首的國際反華勢力輕易是不會出兵護台的。

文章稱，因此，民進黨等「台獨」分裂勢力和以蔡英文為首的台灣當局，力圖抓住當前美國對華戰略調整的時機以「依美謀獨」。為此，「台獨」分裂勢力與台灣當局不僅一邊倒、擁抱美國大腿，不惜甘當美國遏制、圍堵與打壓中國大陸的馬前卒與棋子，而且主動挑撥離間中美關係，企圖促成中美關係盡早破局，也企圖把為了與中國進行戰略競爭而打「台灣牌」的美國徹底拉下水，使其在兩岸兵戎相見時不得不出兵護台。

文章稱，那麼，美國會出兵護台嗎？當前，美國的確正在運用各種籌碼與條件，包括打「台灣牌」，來試圖遏制、圍堵與打壓中國的崛起。這讓一直期望得到美國支持的「台獨」分子及蔡英文當局看到了一種可能的機會。但美國向來奉行的是國際現實主義，也基於自身利益考量而選擇行動。美國會基於現實主義與利弊得失而權衡如何打「台灣牌」，以及打何種「台灣牌」。當打某種「台灣牌」帶來的弊大於利時，美國就不會考慮或者會停止打這樣的「台灣牌」。

文章稱，實踐中，美國如何打「台灣牌」，主要考慮在落實遏制打壓中國崛起的戰略競爭企圖與獲取維持中美邦交關係所帶來的巨大現實利益目標之間進行平衡。一方面試圖「以台制華」，助力戰略競爭目的的達成；另一方面，企圖作為討價還價的籌碼，助力從中美邦交關係中獲得更大的現實利益。這決定了美國打「台灣牌」會以不攤牌、不斷交為限度，因此也就不會與台灣建立所謂邦交關係。這就是對華實行戰略競爭政策的美國，從特朗普政府到拜登政府，都宣稱堅持一個中國政策的原因所在。

文章稱，至於說美國出兵護台，就更是天方夜譚了。美國奉行國際現實主義的一個典型表現，就是是否把戰爭手段提上議事日程的考慮。當前，中美矛盾雖然難以調和，但相互可以毀滅對方的實力，讓奉行現實主義的美國不得不放棄訴諸直接戰爭的解決之道。而在中國大陸已然崛起的今天，美國等國際因素已經不再是決定兩岸能否統一的主要力量了。

文章稱，正如蘭德公司等美國智庫多次兵棋推演的結論，儘管中國在總體軍事實力方面還無法抗衡美國，但在台海等近海作戰，美國已經沒有優勢。實際上，如果中國大陸當前要用武力方式打擊「台獨」勢力並解決台灣問題，即便以美國為首的國際反華勢力形成聯盟出兵護台，也已無濟於事。這也是美國在協防台灣問題上維持所謂「戰略模糊」的根本原因所在。

文章稱，總之，美國等西方國家奉行國際現實主義，基於自身利益決定如何打「台灣牌」。在中國大陸已然崛起的今天，台灣並非這些國家的核心利益，而只是其一張牌、一枚棋子。因此，這些國家是定然不會冒著犧牲與中國大陸維持邦交關係的利益、犧牲本國民眾的生命去出兵護台的，最多只是輿論上譴責、經濟上制裁、外交上封鎖、武器上支持。

文章稱，而當台灣問題一旦被解決，要不了多久，這些奉行現實主義的國家，基於自身利益考量，又必然會正視與承認現實，而尋求與中國重新處理好外交關係的。勾連外部勢力、企圖「依美謀獨」的「台獨」分裂勢力要小心了，今日烏克蘭的慘狀，殷鑒不遠。