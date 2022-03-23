中國外交部發言人汪文斌23日主持例行記者會。有記者提問，日本跨黨派議員團體日華議員懇談會22日舉行年度大會。蔡英文總統與日本前首相安倍晉三視訊通話。雙方談及了烏克蘭局勢與亞太地區和平等議題。汪文斌回應，日本部分政治勢力公然與台獨勾結，中方堅決反對。

汪文斌稱：「首先我要糾正你（記者）一個說法，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣沒有什麼總統。」中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織，這一立場是一貫明確的。

汪文斌說，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。日本國內部分政治勢力公然與台獨勢力勾結，在台灣問題上指手畫腳，中方對此表示堅決反對和強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌強調，台灣問題與烏克蘭問題有著本質的區別，沒有任何可比性。台灣是中國的事，不關日本的事，日本國內一些人將台灣與烏克蘭相提並論，鼓動在對台關係上搞突破的動向，是危險的，也是徒勞的。

汪文斌指出，「我們嚴肅敦促日方和個別政客深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，不與台灣當局進行任何官方往來，不為台獨分子撐腰打氣，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁姿勢。我們也注意到烏克蘭危機爆發以來，民進黨當局藉機操縱話題，蠱惑人心，為台獨主張張目。這純屬枉費心機。」

汪文斌稱，無論民進黨當局耍什麼花招，都改變不了台灣是中國一部分的事實，阻擋不了台灣必將回歸祖國的大勢，也挽救不了台獨勢力終將覆滅的結局。