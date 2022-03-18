俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭各地傷亡慘重，已經有超過306萬烏克蘭人被迫離開家園逃往鄰近國家。基督教芥菜種會連結歐洲長年從事人道救援、總部設在瑞士的組織Medair，自上周在波蘭展開對烏克蘭人民的人道救援行動。Medair表示，他們正在建構對於難民永久的系統性援助，陸續建立8個中轉中心以及12個倉儲站，並計畫在波蘭招募100至200位志工組成服務基地，目前初步估計可幫助逾15萬人，包括在波蘭10萬、烏克蘭境內約5萬8000名的烏克蘭難民與無家者。

根據聯合國人道事務協調廳UNOCHA之數據，自烏克蘭衝突至今，已經有300萬名難民跨越國界，單日最高20萬人，為第二次世界大戰至今之最，其中主要是女性和兒童。過去的20天，每天有7萬名兒童成為難民，總共人數約150萬，平均1分鐘就有55位兒童成為難民。

基督教芥菜種會於1968年開始投入海外助人工作，服務遍及馬來西亞沙勞越、巴布亞新幾內亞、印尼等；近年來助人重點區域在印度、柬埔寨，讓當地貧窮的孩子能夠繼續在學校接受教育。芥菜種會執行長黃舜賢表示，芥菜種會極為看重每個人的生命價值，因此當俄烏戰爭一爆發，便緊急透過在歐洲的合作組織Medair進行人道救援工作，提供為了生存而被迫與家人分離的難民物資支援與醫療資源。此時正是我們需要發揮愛與關懷的時刻，希望能集結更多人的力量一起提供幫助。

世界展望會則預計在烏克蘭鄰近國家設立15間兒童關懷中心，由專業工作人員陪伴孩子在遊戲與學習中抒發內心擔憂，讓孩子做回孩子應有的模樣；紅十字會則捐贈睡袋、毛毯、嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、女性衛生用品、重複使用型雨衣以及口糧餅乾等7品項1700箱24萬2200件賑濟物資，也捐款4萬歐元支持波蘭紅會人道救援行動；慈濟志工從3月11日起動員人力協助外交部打包物資與裝箱打包，也彰顯臺灣人民的良善力量。