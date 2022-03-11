俄羅斯在烏克蘭軍事進展未如其預期，俄羅斯總統普丁下令核武部隊進入高度戒備狀態，一度引發全球的核末日恐慌。前美國中情局負責大規模殺傷武器的官員指出，如果莫斯科選擇要成為77年來第一個使用核武的國家，將嚴重考驗普丁與中國的關係，很可能讓北京決定不再支持普丁。

美媒《新聞周刊》報導說，普丁下令核武部隊戒備的動作強化其核威懾的態度，暗示他可能動用核武等極端手段來達到軍事目的。而目前西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責愈來愈多，俄羅斯除了仍有中國實質上的支持外，已在國際上遭到孤立。

前美國中央情報局（CIA）大規模殺傷性武器部門負責人羅夫．莫瓦特拉森（Rolf Mowatt-Larssen）表示，雖然西方國家一致抵制普丁，但他仍有中國和印度等主要支持者。如果普丁動用核武，他會冒失去這些支持者的風險，因為任何國家都不想看到有人使用核武器。

報導說，隨著中俄兩國與美國的緊張關係持續上升，中俄的關係愈加親密，他們稱這種關係是「戰略夥伴關係」。中國雖不支持俄羅斯入侵烏克蘭，但也沒有採取強硬立場，同時也未予以譴責。中國官員只在官方語言上呼籲以外交方式解決衝突、反對其他國家介入，同時批評對俄羅斯實施制裁措施。

雖然中俄才剛發表「合作關係無上限」的聯合聲明，但雙方尚未結成正式聯盟。在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票中，中國也投下棄權票而不是投反對票，這表明北京仍試圖採取表面上較為中立的立場。

分析人士認為，俄羅斯和中國結盟可能會引起美國的擔憂，因為莫斯科和北京都認為美國對他們構成威脅。然而，如果普丁決定在烏克蘭動用核武器，可能會讓中國改變態度，選擇站在與俄羅斯對立的一方。

英國國王學院高級講師、哈佛肯尼迪學院客座研究員希瑟．威廉斯（Heather Williams）說，普丁在核武問題上必須把握中國態度，中國一直自稱是一個負責任的核武大國，這是其外交政策上的核心。如果普丁成為70多年來首次使用核武器的人，這會讓中國很難再支持他。

報導指出，中情局局長伯恩斯（Bill Burns）對參議院情報委員會表示，北京對俄羅斯入侵烏克蘭表達「不安」，顯示烏克蘭戰爭讓中俄關係出現緊張，因為中國擔心與俄羅斯之間關係會因烏克蘭戰爭而傷害自身的形象。

伯恩斯說，「習近平主席可能有點不安，因為普丁在入侵烏克蘭之前還非常積極地推動美歐之間的跨大西洋聯繫，情勢的變化令人難以想像。」