美東當地時間3月11日，聯合國安理會舉行會議審議烏克蘭生物安全問題。中國常駐聯合國代表張軍出席會議併發言表示，中方高度重視生物安全問題，一貫主張全面禁止和徹底銷毀包括生物武器和化學武器在內的一切大規模殺傷性武器，堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生物武器和化學武器，敦促尚未銷毀庫存化武的國家盡快完成銷毀。《禁止生物武器公約》的宗旨和目標必須得到嚴格遵守。

張軍強調，生物武器是大規模殺傷性武器，任何生物軍事活動的訊息線索都應引起國際社會的高度關切。中方關切地注意到俄方公佈的相關文件。遵守《禁止生物武器公約》是所有締約國的義務，俄方提出的關切應得到妥善解決。中方敦促相關方切實履行公約義務，作出全面澄清，並接受多邊核查。

張軍表示，中方注意到媒體報導，世界衛生組織已經建議烏克蘭政府銷毀實驗室的病原體，以防止疾病傳播。中方期待瞭解更多具體信息。當前形勢下，為了民眾健康，確保相關實驗室的安全十分重要。

張軍表示，烏克蘭形勢仍在急劇演變，複雜性和敏感性不斷上升。當務之急還是要加大外交努力，緩和緊張局勢，推動烏克蘭問題盡快回到政治解決的軌道上來，同時防止出現大規模人道主義危機。停火止戰是國際社會的普遍願望，和平談判是唯一可行的現實手段。

張軍表示，近期俄烏已進行多輪直接對話談判，兩國外長昨天舉行高級別會晤，這都是向和平目標邁出的積極步伐。國際社會要繼續鼓勵和支持俄烏談判並為此創造必要環境和條件。中方將同國際社會一道，繼續為緩和局勢、謀求和平作出努力。

俄羅斯國防部發言人6日對外宣佈，美國在烏克蘭研發生物武器。俄媒稱，美國在烏克蘭境內共建立15個生物實驗室，分布在烏克蘭的多個重要城市。美國常駐聯合國代表格林菲爾德當天在會議上否認了俄方的說法，並指責中方幫助宣傳該言論。

張軍說，美國代表在發言中對中國進行無理指責，中方對此堅決反對。國際社會對美方生物軍事活動早有嚴重關切。美國在全球有336個實驗室，這是美方向《禁止生物武器公約》締約國大會提交的數據。美方一直主張公開透明。如果美方認為有關訊息是假的，完全可以公佈有關證據，作出澄清，以便國際社會作出評判。