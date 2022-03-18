俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天在電話中告訴德國總理蕭茲（Olaf Scholz），基輔當局企圖拖延與俄羅斯的和平會談，但莫斯科仍熱切希望繼續談判。
克里姆林宮在公布電話交談內容時說：「值得注意的是，基輔當局企圖盡一切可能拖延談判進程，提出愈來愈不切實際的建議。」
「儘管如此，俄羅斯方面願意繼續尋求符合原則的解決方案。」
西方官員17日表示，烏克蘭與俄羅斯當局雖然都認真看待和平談判，但雙方仍存在鴻溝。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稱，蒲亭與蕭茲的通話雖然倉促但有條理。他透過視訊會議告訴媒體：「俄國代表團展現出將目前協商速度大幅提高的意願。」
「可惜烏克蘭代表團不願加快談判速度，但（談判）進程仍持續。」
莫斯科當局之前表示，雙方即將商定一項讓烏克蘭保持中立的方案，這也是俄方的主要訴求之一。烏克蘭表示願意談判，但不願意投降或接受俄國的最後通牒。
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