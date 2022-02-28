把握228連假最後一天，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天晴朗微熱，高溫約30度，接著周三冷空氣增強，北台灣轉涼降至20度，桃園以北及東部轉雨，周四、五氣溫回升後，周六、日第二波冷空氣南下，北部氣溫下探14度，北部、東部再轉雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄表示，周三（2日）有一小股東北風增強，桃園以北及東半部有局部短暫降雨，新竹以南晴朗穩定；但這波冷空氣很弱、氣溫略降，北台灣轉涼，約17至20度，中南部仍舒適微熱、早晚涼。周四（3日）起東北風減弱，天氣好轉，周四、五氣溫回升，皆是白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣，西半部清晨易有輻射霧發生，注意行車安全。

吳德榮說，周六、周日（5、6日）另一波東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，中南部不受影響。氣象局預測，屆時北部低溫下探14度，高溫16、17度，但冷空氣的模擬強度仍在調整，應持續觀察。

近日天氣部分，吳德榮說，今、明（28、1日）兩天各地晴朗穩定，東半部偶有零星雨；氣溫再升，北部、東部高溫升至28度左右、中南部更達30度以上，早晚涼，日夜溫差大。