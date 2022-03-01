快速變天！氣象專家吳德榮表示，本周有3波冷空氣接力報到，首先是明天冷空氣增強，北部高溫從今天30度降到20度，驟降10度，接著周六第二波冷空氣報到，比前一波強，北部低溫約15度，但只冷一天，周六晩起就會逐漸回溫，第三波冷空氣周日晚起至下周一影響台灣，鋒面通過轉雨、冷空氣再增強，北台灣氣溫再探15度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今天好天氣過後，明天（2日）東北風略增強，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，桃園以南晴時多雲；冷空氣很微弱，北台灣略轉涼，北部高溫降至20度，與今天30度高溫相比，氣溫大降10度。

吳德榮說，周四、五（3、4日）東北風減弱，西半部晴時多雲，北台灣氣溫回升。至於中南部，明日至周五都是白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，周六（5日）開始另一波東北風增強，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨，西半部晴時多雲；北台灣氣溫略降，約15至18度，中南部變化不大。周六晚至周日（6日)下午東北風就減弱，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；北台氣溫略升。

吳德榮說，周日晚至下周一（7日）下午又有鋒面快速通過，北部及東半部轉有局部短暫雨，冷空氣增強，北台灣氣溫再下降，約15至18度，下周一晚再好轉；中南部皆不受影響。但期末的模擬天氣變化頻繁，應持續觀察。