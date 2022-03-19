今天各地恢復溫暖穩定的好天氣，且類似天氣將持續至下周一（21日）。氣象達人彭啟明指出，下周二（22日）受鋒面影響，中北部及東半部地區又有機會出現短暫陣雨或雷雨，各地容易下雨的天氣將持續至下周三（23日）。

中央氣象局表示，明（20日）東半部地區有局部陣雨，尤其沿海地區有局部大雨發生機率，而西半部地區為多雲到晴的天氣，僅午後山區偶有零星短暫陣雨。

溫度方面，西半部地區感受較溫暖，白天高溫約28至30度，東半部地區雲量較多，高溫約24至26度，清晨夜裡各地低溫約19至22度，類似天氣將持續至下周一（21日）。

氣象達人彭啟明於臉書發文指出，下周二（22日）受新一波鋒面影響，中北部及東半部地區都有機會出現短暫陣雨或雷雨，南部地區受到的影響較小，但也會有局部短暫陣雨。

緊接著華南雲雨帶接力影響，各地容易下雨的天氣將持續至下周三（23日），不過下周六、周日（26日、27日）又會有鋒面或華南雲雨帶影響台灣，降雨將會再增多。

溫度方面，下周二（22日）鋒面過後冷空氣跟著南下，溫度下降的幅度較明顯；下周三、周四（23日、24日）中北部地區低溫有機會下探到15至17度，白天高溫也因降雨的關係而下降許多，整體感受較濕涼；下周五、周六（25日、26日）台灣回到另一波鋒面前的暖空氣範圍，各地溫度明顯回升。