變天了，今天受鋒面接近影響，天氣較不穩定，不定時有短暫雨，氣象局長鄭明典在臉書分享今晨的雷達回波圖，指出降雨回波雖然不密集，但持續移入，所以今天會有局部性陣雨，提醒大家天氣轉變了。

氣象達人彭啟明也在臉書發文，表示今天不少人應該都被雨聲吵醒，這是因為鋒面前緣的不穩定，比預期還提早不少接近台灣，並在台灣附近發展對流雲系，不少地方已經有降雨。指出這周預期有2道鋒面通過，水氣多溫度也變化大。

彭啟明表示，預計周二（22日）清晨鋒面通過台灣，周二上半天中部以北會有較大雨勢，可能伴隨雷陣雨，到周二下半天降雨趨緩，之後東北風報到，北部、東半部溫度下滑。

彭啟明表示，周三（23日）華南雲雨帶東移影響台灣，將是全台降雨最明顯、雨最大的時候，同時受較涼空氣影響，預期北部低溫會下探 16 至18度，高溫約20度，與過去幾天高溫30度有不小的落差。周四、周五（24、25日）降雨趨緩，逐步回溫，下波鋒面預期周六、日（26、27日）接近台灣，天氣再轉不穩定，降雨持續到下周一（28日）。