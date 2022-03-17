變天了，中央氣象局表示，今下午起鋒面接近，全台降雨機率增加，中部以北有雷雨，越晚雨勢越大，特別是北部對流旺盛，今晚至明天上午有較大雨勢，明天北台灣轉涼剩21度，與今天高溫30度相比，大降了9度。氣象專家吳德榮表示，下周二至周五（22至25日）另一波鋒面挾大量水氣接近台灣，為多雨的型態，天氣濕涼連4天下雨。

氣象局表示，今白天起鋒面接近，各地雲量也逐漸增多，天氣變得不穩定，降雨機率增加，下午起中部以北陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，且雨勢越晚越明顯，特別是北部對流發展較旺盛，今晚至明天上午北部有局部較大雨勢，南部降雨則較局部零星。周五（18日）上午鋒面通過，中部以北、東半部局部短暫陣雨，北台灣轉涼，高溫降至21度，與今天高溫30度差了9度之多。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，周六至下周一 （19至21日）逐日回暖，各地晴時多雲，午後雲量略增、山區零星少量降雨，東半部短暫雨。

吳德榮表示，下周二至周五（22至25日）另一波鋒面挾大量水氣、為多雨的型態，天氣轉濕涼，將連4天下雨，而逐日降雨的狀況，模式還在調整，應持續觀察。同時氣象局指出，下周二的冷空氣有機會更強。