春雷來了，氣象專家吳德榮表示，明晚鋒面抵達，明晚到周五清晨是雨最大的時候，中部以北有春雷及較大雨勢發生機率。氣象局預報，下周一、二另一波鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部有局部雨，北台灣轉涼，冷空氣持續到下周四，且強度比較強，低溫約15至19度。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬，周五(18日2時)閃電頻率(前6小時)圖顯示，明(17日)晚、周五(18日)晨中部以北局部地區有「春雷」機率(左圖)；同時降雨量模擬圖顯示，明晚、周五晨有較大雨勢發生(右圖)。(翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，明（17日）晚鋒面抵達，明晚到周五（18日）晨中部以北局部地區有春雷，以及較大雨勢發生的機率；不過，春雷屬於對流尺度系統，模式模擬的準確度會降低，應密切觀察。周五白天中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，北台灣轉涼。周五晚至下周一（21日）天氣好轉、氣溫升，各地晴時多雲、午後雲量增多，東半部局部短暫降雨。

氣象局表示，下周一、二（21日、22日）另一道鋒面通過及東北季風增強，北台灣再轉涼；北部及東半部有局部短暫雨，中部山區零星降雨，其他地區多雲，這波冷空氣將持續影響到下周四（24日），有模式模擬溫度比較低，冷空氣強度比較強，低溫約15至19度，但可能還會再做調整。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天全台多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨。白天持續偏暖、早晚涼，日夜溫差大。北部氣溫16至30度，中部17至32度，南部18至33度，東部16至30度。明（17日）白天各地多雲時晴，持續偏暖，西半部及金馬清晨易有霧。