中央氣象局表示，今(22日)晚至周三(23日)，華南雲雨區東移，各地降雨機率偏高，雨勢最明顯，中部以北降雨時間長，北部地區及中南部山區有局部大雨，今晚起到周四各地氣溫下降，中部以北明顯轉涼，高溫將驟降10度，周五(25日)東北季風減弱，氣溫回升。

周二晚至周三(23日)華南雲雨區東移，降雨最明顯，氣溫下降。(圖/氣象象局)

今晚到明天(23日)受東北季風影響及華南雲雨區東移，各地降雨持續，今晚到明晨雨區主要集中在北部地區及中部山區，明天上午降雨熱區轉到中南部地區，今晚到明天還是要注意北部地區及各地山區容易有局部大雨。

溫度方面，今晚到明晨中部以北及宜蘭、花蓮低溫大多落在16到18度之間，南部及台東約20、21度附近，白天高溫，台南以北及宜蘭、花蓮在19到22度上下，整天感受偏涼，南部及台東23到25度左右。

22至23日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(24日)東北季風及華南雲雨區東移影響，各地都有機會出現降雨，不過北部地區降雨會比較持續，中南部及東半部地區較有空檔；由於水氣逐漸減少，各地白天高溫略回升。

周五(25日)東北季風減弱，風向快速轉為偏南風，氣溫回升，各地回到溫暖舒適的天氣型態；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地為多雲到晴。

周六(26日)鋒面接近，上半天各地大多為多雲，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大氣環境漸趨不穩定，配合熱力作用，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲。

下周日(27日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。下周一、二(28日、29日)北部及東北部天氣較涼；中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨。

31日、4月1日東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，北部及東半部地區仍有局部短暫雨。