中央氣象局表示，今天是節氣上的春分，日夜對分的一天，明天(21日)開始，白天將逐漸比黑夜長，未來一周氣溫變化快速且容易下雨，冬衣先別急著收，周二(22日)鋒面通過、東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部陣雨或雷雨，中部以北有局部較大雨勢，南部山區也有零星陣雨或雷雨，北台灣降溫幅度約7-9度，下周日(27日)另一波鋒面報到，天氣又將轉趨不穩定，降雨範圍再增。

未來一周天氣晴雨交替、涼暖起伏。(圖/氣象局)

明天(21日)東半部地區的雨勢會減緩且降雨機率降低，不過仍有局部短暫陣雨，中部以北地區有零星短暫陣雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨；白天各地溫暖舒適，高溫有機會比今天再高一些，西半部可以來到28至32度，東半部約26、27度，至於各地早晚低溫在19到22度。

20至21日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(22日)鋒面通過及東北季風增強，北台灣天降溫幅度約7-9度、中台灣降溫幅度約5-6度、南台灣降溫幅度約1-2度；凌晨開始中部以北及東半部陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中部以北地區有局部較大雨勢發生的機率，南部地區大多為多雲，山區有零星短暫陣雨或雷雨。

周三、周四(23日、24日)東北季風及華南雲雨區東移影響，各地都有機會出現短暫降雨，周三雨較多，中部以北地區有局部較大雨勢發生的機率，周四降雨有機會減少；北部及東北部天氣持續偏涼，其他地方高溫也會下降，雨勢明顯時也有涼的感覺。

周五(25日)東北季風減弱，氣溫回升，各地回到溫暖舒適的天氣型態；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，中南部平地為多雲到晴。

周六(26日)另一鋒面接近，上半天各地大多為多雲的天氣，北部山區有局部短暫陣雨，午後大氣環境漸趨不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地維持多雲。

下周日(27日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地方高溫也會下降；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區有零星短暫陣雨或雷雨，南部平地為多雲。

28日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲；29日、30日東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。