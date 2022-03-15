中央氣象局表示，明天(16日)各地大多仍為多雲到晴，周四(17日) 下午開始鋒面接近，降雨機率提高，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星雨勢。周五(18日)東北季風增強，北部地區有局部較大雨勢，高溫明顯下降，可能一下子從30度掉到24度。

明天(16日)午後熱對流作用，中部以北及東半部山區會有零星短暫陣雨，夜間、清晨東半部地區也有局部短暫降雨；溫度方面，白天溫暖偏熱，西半部高溫在29至31度左右，東半部約26、27度，早晚稍有涼意，各地低溫約18至22度。

15至16日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(17日)上半天各地大多為多雲到晴，清晨東半部有局部短暫陣雨，下午開始鋒面接近，配合午後熱力作用，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星雨勢。

周四晚至周五(18日)鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨，周四晚至周五上午降雨範圍較廣，北部地區也有局部較大雨勢發生的機率；北部及東北部天氣轉涼，大台北高溫降幅可達6度。

周六(19日)東北季風減弱，清晨北部及東北部天氣仍涼，白天氣溫稍回升；周六、下周日(20日)東半部地區仍有局部短暫雨，中部以北山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

下周一、二(21日、22日)另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲；至於東北季風帶下來的冷空氣強度，還有待觀察。

23日至25日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區多雲。