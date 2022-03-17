中央氣象局表示，鋒面通過及東北季風增強，今(17)晚到明(18日)天上午，是這波鋒面影響最明顯的時候，北部有局部較大雨勢，容易出現短暫陣雨或雷雨，北台灣明顯轉涼，入夜後氣溫急降，明天白天高溫與今天相比將有10度左右的落差，且越晚越涼，明晚到後天(周六)清晨最冷。

今晚到明天(18日)各地降雨機率提高，北部降雨較為全面，容易出現短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部也有局部短暫陣雨甚至雷雨，南部降雨則較為零星，東半部要等明天上午降雨才會較明顯，下午鋒面遠離，各地降雨漸歇，剩東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨。

明天中午北台灣的氣溫只有18到20度，和今天相比有10度左右的落差，晚上之後還會再低一些，其他地區變化不大，高溫仍有25度以上，南部更可以來到31度左右，南北溫差大。

17至18日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(19日)清晨北部及東北部天氣較涼，白天起東北季風減弱，下周日、一(20日、21日)北台灣氣溫回升，周六至下周一水氣偏少，各地大多為多雲，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨。

下周二(22日)鋒面通過及東北季風增強，降雨增多，北部及東北部天氣轉濕涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區多雲。

下周三、四(23日、24日)東北季風及華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續濕涼；北部地區有短暫雨，中部及東半部地區有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，南部平地為多雲。

25日至27日北部及東北部天氣仍較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲；此波冷空氣強度較強，天氣不確定性較大，氣象局會持續觀察。