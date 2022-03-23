成功鎮1間民宅水塔倒掉，水管破裂大漏水，明明沒下雨，屋外、地面全是溼的。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東23日凌晨1點41分發生規模6.6地震，台東縣長饒慶鈴也在臉書發文詢問鄉親都還好嗎？（摘自饒慶鈴臉書）

台東23日凌晨1點41分發生規模6.6地震，震央在花蓮縣，台東市達4級、台東縣長濱鄉達6級，許多人從睡夢中驚醒，台東縣消防局表示目前暫時未接獲災情。此外，位於台東縣成功鎮市區目前傳出有零星住戶停電，台電表示已派員巡視。

成功鎮山區居民表示地震造成停電，台電表示，台東縣目前僅成功市區有零星停電，已派員巡視中，但尚未接到山區用戶停電報案。另當地旅館外，深夜卻有10多名遊客站在街上，遊客們直呼「地震好可怕！好晃！不敢回房間，睡不著」。另外，成功鎮1間民宅水塔倒掉，水管破裂大漏水，明明沒下雨，屋外、地面全溼答答的。

許多台東鄉親表示，先是感覺到上下震了幾下，隨即劇烈左右搖晃，手機也在第一時間響起國家級警報，LINE、臉書等社群隨即有民眾上傳地震訊息，這是近幾年來雲林最大地震，有人被驚醒，也有人以為暈眩發作。此外，台東縣長饒慶鈴也在臉書發文詢問鄉親都還好嗎？許多人在底下留言紛紛報平安。