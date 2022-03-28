台8線77k靈甫橋路段邊坡陡峭，土石崩塌阻斷交通，工務段已即刻動員機具在現場。（谷關工務段提供／陳淑娥台中傳真）

地震又遇連日降雨，台中市和平區台8線中橫公路77K靈甫橋引道土石坍方，造成交通中斷，谷關工務段機具已進駐等待清理。谷關工務段表示，山上目前雨勢滂沱，除了台8線多處災情外，中橫便道也是落石不斷，早上班次無法放行，呼籲非必要勿貿然上山。

谷關工務段長呂正安表示，和平區連日來大雨不斷，加上日前大地震，中橫公路陸續傳出落石，昨夜雨勢滂沱，台8線77k靈甫橋路段邊坡陡峭，土石崩塌阻斷交通，工務段已即刻動員機具在現場，趁雨勢及落石稍緩，即進場搶通，預計中午前可完成初步搶通。

另外，30.1k麗陽路段今早7點左右有一顆落石，大約300公斤重，工務段已即刻動員前往交維及大型機具隨後到場清除，未造成阻斷且迅速完成，確保民眾用路安全，用路人車行通過時不時豎起大拇指給予肯定。

而中橫便道也是落石不斷，早上7點班次封閉不能通行，下午4時30分班次將視路況及雨情再決定。便道17.2k登仙溪橋梁受落石撞擊之部位，其中供通行部分（下游側車道）已拆換大梁修復完成，可恢復供小型車早上7點及下午4時30分通行。

谷關工務段指出，根據氣象預報顯示，大雨還要下好幾天，目前山區路況不適合行走，也呼籲遊客大雨期間切勿貿然上山，以確保自身安全。