台七線落石坍方員警緊急實施交管。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市復興區台7線7.5公里處，29日上午11時許發生落石坍方，面積約15平方公尺，所幸並無砸傷人車，目前交通僅能單線雙向通車，大溪警分局三層派出所派員警兩端警戒、疏導管制，而復興工務段也派人前往處理。警方呼籲，近期頻繁降雨導致山區落石鬆動，也請欲行駛該路段的用路人請減速慢行，注意行車安全