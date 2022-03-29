台7線落石坍方緊急實施交管 僅能單線雙向通車 12:112022/03/29 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台七線落石坍方員警緊急實施交管。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台七線落石坍方員警緊急實施交管。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市復興區台7線7.5公里處，29日上午11時許發生落石坍方，面積約15平方公尺，所幸並無砸傷人車，目前交通僅能單線雙向通車，大溪警分局三層派出所派員警兩端警戒、疏導管制，而復興工務段也派人前往處理。警方呼籲，近期頻繁降雨導致山區落石鬆動，也請欲行駛該路段的用路人請減速慢行，注意行車安全 半夜連環震 花東2處公路中斷、台鐵3列車受影響 強震後遇暴雨 中橫公路關原段邊坡大坍方 驚險畫面曝 #落石坍方 #台7線 #坍方 #豪雨 #山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨北市議員首梯登記截止 23人名單竟少這位7連霸老將 18:442022/03/24 政治 技師公會勘查再興社區 無立即危險 04:102022/03/21 地方新聞 台南6旬翁駕鐵牛車山區翻覆 受困獲救嚇壞 15:272022/03/27 社會 背7條通緝身分躲高雄那瑪夏山區 嫌犯詐騙伎倆被識破 16:232022/03/26 社會 大雨讓汙染現形！關西山區遭倒廢土 里長：水如牛奶般濃稠 19:502022/03/20 生活 中橫土石坍塌 梨山3條對外交通一度中斷 15:022022/03/28 社會 半夜花東強震 路面龜裂、邊坡坍方 花東多處災情 09:122022/03/23 生活 北市大樓外牆倒塌意外凸顯一問題 在地議員：北市府別再鴕鳥心態 10:322022/03/20 政治 明德水庫主要幹苗道126縣道坍方巨石擋道 禁通行預計明排除 11:482022/03/28 社會 苗栗泰安落石1天砸2車 遊覽車女志工受傷 休旅車駕駛骨折 19:142022/03/24 社會 豪雨釀禍！裡冷林道土石崩塌 露營遊客20多車一度受困 16:102022/03/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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