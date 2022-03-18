18日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較佳，中南部位於下風處，稍有污染物累積。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區多為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區多為「普通」等級；金門地區受中國沿海污染物影響，空氣品質為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，18日鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件較佳；雲嘉南以南地區位於下風處，污染物易累積；氣象局提醒金門、澎湖易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；金門地區為「橘色提醒」等級。

未來一周，18日鋒面通過及東北季風增強，迎風面擴散條件好轉，下風處污染物易累積；19日至20日東北季風減弱，中南部地區風速偏弱，擴散條件轉差；21日環境風場為偏南風，北部地區位下風處，污染物稍易累積；22日鋒面通過及東北季風再增強，迎風面擴散條件好轉，中南部地區位下風處污染物仍易累積。