2日受東北季風影響，東北風挾帶境外污染南下影響臺灣，隨時間由北往南傳輸影響，西半部地區空氣品質為橘色提醒等級。依10時監測結果，花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭、高屏空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部至雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級；馬祖、金門地區受中國東南沿海污染物影響，空氣品質為紅色警示等級。

依監測資料顯示，2日東北季風增強，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達104微克每立方公尺，東北風將挾帶境外污染物南下影響臺灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；中南部地區位在下風處，污染物較易累積。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部至雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級；馬祖、金門地區為「紅色警示」等級。

未來一週，2日東北季風增強並挾帶境外污染物南下影響臺灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；3日至4日東北季風減弱，中南部地區污染物仍易累積；5日東北季風再增強，6、7日受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件好轉，雲嘉南以南空品區仍易有污染物累積。