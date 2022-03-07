路博邁調查俄烏戰爭與俄羅斯遭制裁對全球固定收益市場的影響之後，路博邁執行長George Walker表示，俄烏戰爭令人震驚與難過。路博邁對俄羅斯的投資部位十分有限，目前傾向以參與治理取代撤資，但有鑑於眼前的戰爭局勢，路博邁將不會直接投資任何俄羅斯證券或資產，並在條件允許的情況下，結束剩餘極少數的俄羅斯投資部位。

路博邁固定收益投資長Brad Tank表示，俄羅斯入侵烏克蘭並招致國際社會的制裁，其中受影響最直接、也最劇烈的就屬俄羅斯當地證券市場。各國針對俄羅斯的央行與銀行祭出制裁、各大交易所與市場監管機關採取相關作為、以及俄羅斯政府本身頒佈的限制措施，讓俄羅斯當地的證券交易活動等同停擺。一如預料的是，俄羅斯主權評等在短短一個星期內從投資級跌入CCC等級，在全球主權債市場留下一筆不光彩的紀錄。

強勢貨幣債市部份，Brad Tank說，儘管俄羅斯本地的證券交易活動停擺，但是部分的強勢貨幣主權債與公司債持續交易－儘管買賣價差極大且交易量極低。沒有人想要對俄羅斯債券提供流動性。目前俄羅斯政府公債的價格等同已宣告俄羅斯政府將走上債務違約一途－這也是預期的結果。基本上，基於環境、社會、與治理等因素，俄羅斯債券將被逐出固定收益的投資範疇。

在俄羅斯入侵烏克蘭以前，就利差變化幅度而言，今年以來新興債市整體的表現大致良好。路博邁表示，儘管新興市場債券指數的利差在最近幾天擴大100個基點左右，但是遠離戰事的新興國家表現明顯好得許多。舉例來說，拉丁美洲主權債利差平均僅擴張20個基點，那些遠離衝突地區且糧食相對自給自足的大宗商品出口國應可持續展現韌性。

對於已開發國家債市來說，該戰爭大大改寫市場對於央行緊縮政策的期待。路博邁說，市場預期短時間內歐洲央行不會採取任何的升息動作。此外，市場將今年聯準會預期的升息次數下修至4次，且聯準會主席鮑爾日前等於已提前宣布本月的首次升息幅度只會有25個基點，而非50個基點。

在俄羅斯與烏克蘭開戰之前，路博邁表示，原本市場預估今年全球將寫下相當穩健的經濟成長率；在開戰後，各項經濟預估數字已開始大幅下修。目前，路博邁基本觀點持續認為原先強勁的經濟成長動能應可克服眼前的物價衝擊。然而，未來將根據能源與糧食價格的變化，視情況隨時修正觀點。