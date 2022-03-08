美國疾病管制與預防中心（CDC）周一就國外疫情發展，呼籲美國人避免前往香港、紐西蘭和泰國。

美國CDC周一將香港、紐西蘭和泰國的旅遊警示提升到「4級：非常高」。目前該主管機關建議美國人避免前往的國家和地區共計為135個。

美國CDC並將另外33個目的地的疫情旅遊警示等級列為「3級：高」，建議未接種疫苗的美國人避免前往。

此外，有6個目的地的旅遊警示調降至「3級」，分別為英國海外領地安圭拉（Anguilla）、非洲國家維德角（Cape Verde）、斐濟、墨西哥、菲律賓和阿拉伯聯合大公國。

目前被美國CDC列為「2級：中等」或「1級：低」警示的國家與地區僅有29個。

香港周一通報新冠病毒新增確診病例達25,150例，以及280人染疫死亡。去年香港防疫有成，但最近在極易傳染的Omicron變種病毒肆虐下，其染疫總人數已經飆升至約50萬人。香港的累計染疫死亡人數超過2200人，且其中大部分是在這過去兩周內病歿。

根據Our World in Data公布的數據，截至3月6日當周，香港通報的全球每百萬人染疫病歿比例最高。美國CDC上周將香港的旅遊警示提升至「3級」。