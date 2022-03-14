香港新冠肺炎疫情未止，香港特首林鄭月娥14日繼續召開抗疫記者會，她表示，港府日前向中央請求派遣大陸醫療團隊來港，目前首批75名醫護將於今午抵達香港，之後還會有300名人員來港，協助治療新冠病人。

林鄭指出，當前最重要是減少死亡和重症個案，在藥物供應上，上周醫管局已經購入口服藥物，其中默沙東藥廠的藥物已全數抵港，並正在應用，至於輝瑞的口服藥，首批會在今日抵港，其他第二、三輪批次則會在未來數月到達香港。

她也稱，深圳今起實行全民檢測，向當地表達關心及慰問，又感謝深圳市政府確保供港的物資，並指大陸與香港政府已啟動了在幾個口岸有接駁點，包括皇崗口岸。

香港醫管局行政總裁高拔陞表示，已經將部分藥物應用在病人身上，也開始在指定診所和住院病人上分發處方，而指定診所亦會增加至23間，抽號增至4300個，針對高危和長者群組，他表示會預留一半的名額給長者，讓他們盡快接受治療。

他也稱，對於上周開始伊利沙伯醫院改為定點治療新冠病人醫院，服務已經大致完成，而救護車服務已經回復正常，效益明顯。雖然急診室依然忙碌，但已經大大紓緩，以及更能集中護理病人；希望未來一段時間，盡量將其他病房裝修，現時大約有11000張病床照顧新冠病人，目標未來能繼續提升照顧能力，因此在北大嶼山和亞洲博覽館正和大陸醫護商討，希望盡快銜接。