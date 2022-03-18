海基會代理董事長、金仁寶集團董事長許勝雄今於海基會董監事會致詞表示，展望未來，審慎樂觀，許多國家正採取新的防疫政策，與病毒共存，讓新冠肺炎的防範與治療併行。如果兩岸之間疫情緩和，也期待兩岸交流互動能隨著疫情降溫逐步恢復，海基會也會做好準備，隨時為兩岸事務貢獻心力。

許勝雄表示，中國大陸的經濟狀況維持中度穩定成長，今年經濟成長率預估為5.5％。2021年大陸貿易進出口總值達6.05兆美元，外貿年成長率30％，創下歷史新高，但目前投資成長趨緩、內需消費不振，加上疫情因素，經濟發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，今年中國發展面臨的風險明顯增多。

許勝雄說，最近爆發的俄烏戰爭，會影響全球經濟行為，台灣跟俄羅斯、烏克蘭的貿易金額不大，影響有限。這場戰爭會使原物料、糧食、能源等價格受到影響，物價也會產生波動，這將是我們未來要面臨的問題。

許勝雄指出，中國大陸作為世界第二大經濟體，在經濟發展過程中，排碳問題是很大的挑戰與考驗，未來中國大陸會持續推動減排、「能耗雙控」政策，針對能源消耗的總量、強度等兩項指標進行嚴密的控管。這也使得在陸臺商經營環境面臨巨大變化，2050年要達到淨零碳排，每一個國家與企業都要努力面對。

他強調，展望未來，還是審慎樂觀，因為許多國家正採取新的防疫政策，與病毒共存，讓新冠肺炎的防範與治療併行。有些國家現在已經開始不戴口罩、打開門戶，進入新的社會經濟運作模式。如果兩岸之間疫情緩和，也期待兩岸交流互動能隨著疫情降溫逐步恢復，海基會也會做好準備，隨時為兩岸事務貢獻心力。