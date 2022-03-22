歐洲央行總裁拉加德21日說，歐洲受俄烏戰爭衝擊的程度，是遠超過美國所受到的影響，因此在可預見的未來，歐洲央行與聯準會的貨幣政策走向不會一致。聯準會上周已升息並暗示將會連續升息，但歐洲央行目前不急於升息。

融券回補大戲登場 季底作帳行情可期
《金融》市場多頭仍可望延續 成長型類股具投資潛力
#拉加德 #歐洲央行 #聯準會 #升息 #一致