拉加德指歐美央行政策 未來走向恐不一致 03:042022/03/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行總裁拉加德21日說，歐洲受俄烏戰爭衝擊的程度，是遠超過美國所受到的影響，因此在可預見的未來，歐洲央行與聯準會的貨幣政策走向不會一致。聯準會上周已升息並暗示將會連續升息，但歐洲央行目前不急於升息。 融券回補大戲登場 季底作帳行情可期 《金融》市場多頭仍可望延續 成長型類股具投資潛力 #拉加德 #歐洲央行 #聯準會 #升息 #一致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長照醫療REITs股價尚未反映今年盈利改善前景 價值面具吸引力 16:152022/03/21 財經 戰爭、升息籠罩 法人保守看 04:102022/03/21 投資理財 多空拉扯 金價進入震盪期 04:102022/03/21 投資理財 永豐金 升息利多加持 04:102022/03/20 證券．權證 升息期間 油價走揚機率高 04:102022/03/21 投資理財 美股全面跳漲 台股早盤上漲逾百點 10:192022/03/21 財經 美台連袂升息 台股2周內再戰萬八 04:102022/03/21 財經焦點 投顧：留意重量級法說會及月底投信作帳行情 12:122022/03/21 財經 台股強彈 基金加碼潮湧現 元大台股主動基金三月申購破百億 23:402022/03/21 財經 最弱亞幣 日圓續貶向120 04:102022/03/21 財經要聞 利空漸鈍化 千金集團奮起 04:102022/03/21 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。