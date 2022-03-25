周四美股主要指數強勁反彈，以科技股為主的那斯達克指數更漲近2%。輝達大漲近10%、英特爾漲近7%，給標普500指數和那斯達克指數帶來推進力。原油價格回落，緩解通膨疑慮。請領失業給付人數下滑，增添對美國經濟復甦的信心。在低接買盤追捧下，晶片、原材料等受益於景氣回溫的類股成為盤面的領頭羊。費城半導體指數飆升逾5%，創下2月15日以來最大單日漲幅。

★主要指數

道瓊工業指數漲349.44點或1.02%，為34,707.94點。

標普500指數漲63.92點或1.43%，為4,520.16點。

那斯達克指數漲269.24點或1.93%，收在14,191.84點。

費城半導體指數上漲172.39點或5.13%，為3,532.72點，創下2月15日以來最大單日漲幅，惟今年以來仍下跌約10%。

★消息

周四紐約期油下跌2.25%，收在每桶112.34美元；倫敦布蘭特期油下跌2.11%，收在每桶119.03美元。歐盟成員國仍無法就抵制俄羅斯油氣達成共識，以及報導指出遭風暴破壞的裏海輸油管道（CPC）碼頭部分原油出口可能恢復。

美國及其盟友正在討論進一步協同釋出戰略儲油的可能性，以穩定油市。

美國勞工部公布，上周（截至3月19日）初次請領失業給付人數減少2.8萬人，為18.7萬人，少於市場預期的21萬人，並創下52年半新低。截至3月12日持續請領失業給付人數進一步下滑，減少了6.7萬人，為135萬人，亦少於市場預期的140萬人。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）周四表示，他預期今年將升息7次、每次25個基點，但也警告升息不宜過度激進。芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周四表示對升息50基點（2碼）抱持開放態度。前一日已有數位聯準會分行總裁表態支持5月會議升息2碼。

在通膨居高不下和升息前景籠罩下，美國債市再度遭到拋售，10年期公債殖利率尾盤上漲2.3個基點，報2.344%，盤中一度急升10.4基點，報2.399%。

隨著俄烏戰爭邁入第二個月，投資人仍持續關注這場地緣政治危機的後續發展。美國和歐盟等西方領袖周四起在布魯塞爾召開多場高峰會，初步同意將擴大對烏克蘭的軍事援助、強化東歐的軍力部署，並加重對俄羅斯的制裁力道。美國總統拜登表示，應將俄羅斯逐出G20。英國首相強森表示，西方盟國擬凍結俄國的黃金儲備。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）周四表示，烏克蘭與俄羅斯的停火談判取得進展，兩國元首會面的時刻越來越近，儘管基輔當局前一日才表示和談遭遇重大困難。葉爾馬克表示，他對透過外交途徑終止戰爭的可能性抱持謹慎樂觀的看法。(2-1)