從俄烏戰爭爆發開始，澳洲早早就加入制裁俄羅斯的行列，如今澳洲再度加大制裁力道，總理Scott Morrison宣布將對俄羅斯及白俄羅斯課徵35%的額外關稅，同時提供給烏克蘭2500萬美元（約新台幣7億）的援助，這使得澳洲對烏克蘭的援助總金額來到1.16億美元（約新台幣33億）。

澳洲ABC News報導，澳洲加碼的2500萬美元的援助，主要用途會以防禦性的軍事系統為主，包括雷達系統、食品及醫療用品，Scott Morrison說：「澳洲將繼續與烏克蘭站在一起，為生存而戰，我們不與莫斯科的戰犯站在一起。」

此外，澳洲也宣布最新一輪的制裁，除了一般的關稅外，將對俄羅斯及白俄羅斯課徵35%的額外關稅，此制裁措施將於4月25日生效，與澳洲開始禁運俄羅斯石油、天然氣等能源同一天。

事實上，上周俄羅斯才剛宣布制裁白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及其家人，主要原因是他們與俄羅斯總統普丁熟識，盼藉此方式以回應他們在烏克蘭與俄羅斯戰爭中的角色。