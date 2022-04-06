普丁的女兒是誰？

針對烏克蘭小鎮布查（Bucha）平民遭遇的暴行，美國、歐盟等今（6）日將宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁，外媒引述消息人士指出，普丁的2名女兒可能成為歐盟最新制裁的對象，不過外媒指出此舉象徵意義大於實質意義，因為外界不清楚普丁女兒有多少海外資產，目的意在引起普丁的關注。

綜合《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、美國財經媒體「富比世」（Forbes）等報導，熟悉內情的外交官員指出，歐盟正在討論制裁俄羅斯總統普丁與第一任妻子什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）所生的2名成年女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）及提霍諾娃（Katerina Tikhonova），不過這項制裁措施仍待歐盟成員國批准，除了普丁女兒，制裁名單還包含其他俄國政治人物、富豪及他們的家人。

外媒指出，制裁普丁的女兒，象徵意義大於實質意義，因為外界並不清楚她們在海外是否有大量資產，不過如果歐盟對兩人祭出制裁，目的可能是為了引起普丁的關注。

圖為1989年普丁與2名女兒的合影。（資料照／TPG、達志影像）

普丁鮮少公開談論自己的家人，2000年出版、由3名作家聯合撰寫的普丁傳記《第一人稱》（First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President Vladimir Putin）指出，普丁與前妻一共育有2名女兒。夫妻倆隨後於2013年離婚，克里姆林宮也從未證實2名女兒的真實姓名，也未公開過她們成年後的照片。

普丁曾在2015年透露女兒們都已從俄羅斯的大學畢業，並且會說多國語言。

外傳普丁還有不為人知的女兒。

消息人士透露，普丁大女兒沃倫索娃是聖彼得堡郊區一間腫瘤中心「Nomeko」的共同創辦人，二女兒提霍諾娃則在莫斯科國立大學（Moscow State University）帶領人工智慧機構。

另據路透社報導，美國、歐盟、七大工業國集團（G7）預計今日正式宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁，白宮指出，新的制裁目標將鎖定俄羅斯銀行、官員，以及禁止在俄羅斯挹注新投資，歐盟則預計禁止購買俄羅斯煤炭，以及禁止俄羅斯船隻進入歐盟港口。