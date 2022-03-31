俄烏大戰歹戲拖棚，儘管雙方一直在進行和平談判，但目前仍沒有任何「具體結果」出來，而在許多國家相繼加入制裁俄羅斯情況下，一些旅居海外的俄羅斯人也受到牽連，包括銀行帳戶遭凍結以及無法刷卡等，紛紛無奈有感而發表示「俄羅斯的錢有毒」。

美國媒體《路透》訪問居住在海外的9名俄羅斯人及其財富管理人員、律師、稅務顧問、房地產和藝術經紀人，因受到西方制裁影響，其中4名居住在海外並具有雙重國籍的俄羅斯人表示，銀行凍結他們在倫敦、蘇黎世及巴黎的帳戶，倫敦1位富有的俄羅斯移民透露，他現在都用現金購物，生活必須保持低調。

蘇黎世1位擁有俄羅斯和英國雙重國籍的律師表示：「目前在俄羅斯的一切包含錢都是有毒的，每個人在對待俄羅斯客戶時都要非常小心。」另1位不願具名的稅務及財富規劃專家則說，俄羅斯人無論身處何地或財富多少都會被審查。

住在海外的俄國富豪、身家約104億美元的弗里德曼（Mikhail Fridman）說，自己不但帳戶被英國和歐盟凍結，無法刷卡也不能提款，哪裡都去不了，只能在家吃飯，他忍不住大吐苦水，「簡直像被軟禁」。