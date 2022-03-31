美國政府高層周三表示，俄羅斯入侵烏克蘭之後，全球對俄羅斯祭出的出口限制已經導致俄國一家汽車製造商關閉、坦克車生產中斷，俄羅斯電腦大廠也無法取得用於通訊設備的晶片，這將重創普丁的作戰能力，美方希望很快能宣布更多盟邦加入這個聯合行動。

美國商務部主管出口事務的助理部長肯德勒（Thea Kendler）表示，目前已有33個國家加入出口管制策略，她說：「有必要在出口管制等措施上展開這種史無前例的合作，這將對俄羅斯總統普丁的戰爭造成實質影響。

肯德勒表示，雖然俄羅斯只有約5%的進口產品來自美國，但歐盟和其他盟邦占俄羅斯進口產品高達50%。

她並表示，雖然從未預期出口管制會帶來立竿見影的成效，但烏克蘭政府通報俄羅斯兩家主要的坦克車工廠因無法取得國外的零組件，現在已經停工。

俄羅斯半導體公司和電腦製造商Baikal Electronics也無法取得用來製造監控裝置、伺服器與通訊設備的積體電路（晶片）。

肯德勒表示，全球最大晶圓代工廠台積電退出俄羅斯市場，切斷了俄羅斯處理器公司MCST（Moscow Center of SPARC Technologies）取得Elbrus晶片的供應源，此款處理器被廣泛用於俄羅斯情報與軍事系統。

受出口管制影響，俄國本土汽車品牌Lada因為缺料也已經被迫停工。

法國汽車製造商雷諾已宣布旗下莫斯科工廠將暫時停工，同時將評估如何處理對俄國最大汽車製造商Avtovaz持有的多數股權。Avtovaz是拉達的母公司。

肯德勒表示，此前她和其他美國財政部與商務部官員前往倫敦、布魯塞爾、巴黎和柏林促成這個聯盟，而與日本、韓國、加拿大、澳洲及紐西蘭的大規模協商也正在進行中。她說：「在出口管制方面，我希望能很快宣布更多志同道合的國家」。