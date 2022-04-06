反俄再一發！配合國際制裁高科技貨品輸往俄羅斯作軍事用途，經濟部今日公告，我國管制戰略性高科技貨品增列「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，將具有軍商兩用特性，可能用於大規模武器擴散的57個產品列在其中。業者如要輸出，須取得貿易局核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，始得輸出。

俄羅斯入侵烏克蘭後，經濟部自3月1日起即針對「瓦聖納協議」規範產品出口俄羅斯，從嚴審查。現再更進一步，參照盟友作法，在「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」中，增列「輸俄清單」。

輸俄清單共有57項品項，包含電子、電信、感應器、電腦軟體等，與國際出口管制品項一致。貿易局表示，列在清單中的項目，業者想輸出，都須事先取得國際貿易局核發的戰略性高科技貨品輸出許可證才行。

經濟部呼籲業者，在出口前善盡調查，避免將可用於武器擴散的「輸俄清單」產品，在未經核可情形下出口俄羅斯。

但是因為可能有業者已預收貨款，貿易局說明，會依照個案出口最終用途及最終使用人是否涉及大規模武器擴散情事，個案審視予以准駁。