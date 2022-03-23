已連續十年賺逾一個股本的廢棄物處理大廠崑鼎（6803），23日在法說會上指出，未來三年，除將持續爭取國內廢棄物焚化廠汰舊換新或擴建商機。也將加大太陽光電、回收再利用領域投資。預期，今年在業務量增加下，應仍可保持成長能量。

崑鼎2021年回收再利用量較2020年成長三成；近三年，在太陽能領域取得開發權利案量平均年成長幅度約三成。

崑鼎指出，未來三年，預計國內有12座都市廢棄物焚化廠汰舊換新或擴建計畫。在國外市場，已偕同當地企業共同投標，爭取馬來西亞吉隆坡市BOT案及麻六甲市BOT案O&M工作，目前兩案均已進入short list(最後候選人名單)。

至於在太陽光電領域，崑鼎指出，國內設定2025年、20GW太陽光電裝置目標裝置目標，且綠色供應鏈及用電大戶再生能源需求持續攀升、穩定電網品質服務需求湧現。另外，美國等主要市場政府也積極訂定減碳及擴大再生能源發展目標太陽光電領域。這些都是未來潛在商機。

在回收水處理市場，崑鼎指出，政府及高科技業者規劃新建再生水處理廠，約50萬噸CMD。新建海水淡化廠 (如桃園、新竹、嘉義、台南及高雄)，約60萬噸CMD，公司將偕同集團共同爭取，執行興建後的操作維護工作。