俄烏戰造成原物料價格，農委會主委陳吉仲21日指出，農委會都會定期盤點主要農產品與重要農業生產資材供應現況，並滾動推估未來1年之供應情形，依最新盤點結果，庫存尚足，生產與進口雖然受到疫情及俄烏戰爭的影響，未來6個月都不致影響國內糧食安全。

陳吉仲21日出席立法院經濟委員會報告並備詢時，針對俄烏戰對「黃小玉」價格飆漲因應對策指出，農委會已採取四項措施確保糧食無虞。

第一，陳吉仲指出，為維持國內生產，已請台肥公司、相關公會就肥料原料與飼料玉米等重要生產資材確保中長期的供需穩定。同時，為穩定肥料供應及售價，由政府協助國內肥料業者吸收漲幅5成，並且已規劃「綠色環境給付計畫」獎勵轉作硬質玉米不限基期年農地，擴大推廣種植硬質玉米面積倍增為3萬公頃， 預期可使國產硬質玉米年供應量增加至17.6萬噸。

第二，陳吉仲指出，在增加庫存方面，研議飼料玉米參照公糧儲存機制提高庫存 量，另擴大辦理「夏季蔬菜滾動式倉貯計畫」，延長執行期 間 2 個月，每年 5 月至 10 月滾動式備存耐冷貯運、可進口 補充之蔬菜，並備貯量提升至 5 千公噸以上，本年已規劃備 貯包括甘藍 3,600 公噸、結球白菜 480 公噸及根莖類洋蔥、 馬鈴薯、胡蘿蔔各 400 公噸共 5,280 公噸，得機動調配供應，充裕市場貨源。

第三，陳吉仲指出，至4月30日免徵進口小麥、玉米、黃豆營業稅，減輕畜牧 業者飼料成本負擔，進而緩和肉類食材價格上漲壓力，穩定民生物價。

第四，陳吉仲指出，啟動本會糧食安全儲備機制，加強盤點掌握包含肥料、農藥、 種籽(苗)、疫苗、飼料等國內生產資材，以及農漁畜主要糧 食之國內生產、庫存、進口量能，即時監測與早期預警，確保我國糧食供應穩定。