大陸觀察者網24日報導，俄烏衝突爆發後，以美國為首的西方國家對俄羅斯發起全方位制裁，甚至要求中企遵守對俄制裁措施，停止向俄羅斯出口。路透報導，美商務部長雷蒙多23日稱，所有中國半導體公司都依賴美國軟體製造晶片，因此受到（美國）管制。「如果我們發現它們向俄羅斯出售晶片，那我們會通過拒絕這些企業使用（美國）軟體的方式，來讓它們徹底關門。我們已經完全準備好這麼做了。」

雷蒙多說，美國每時每刻都在監視是否有人可能違反對俄羅斯全面出口管制。一旦有任何國家出現違背美國制裁的情況，美國都將對該國行為進行打擊。

在現有對俄制裁的基礎上，美國還準備再加碼。美國國家安全顧問蘇利文23日表示，拜登計畫本周在布魯塞爾與歐洲和北約領導人緊急會談時，宣布對俄羅斯政治人物和寡頭實施新一輪制裁。

雷蒙多被問及到目前為止中企是否違背了美國對俄制裁時稱，沒有。但她也表示，在調查或執法行動最終確定之前，美國商務部不會披露這些資訊。

她進一步威脅稱，華府希望中國遵守美國的對俄制裁，因為違背的結果將極其嚴重，可能打擊任何中企，包括中國的半導體生產商中芯國際。

「（在這件事情上）我是不會回頭的，我很堅持，也很明確，」雷蒙多說：「美國和盟友之間的合作達到前所未有的水準，我確信中國注意到了，美國很強大，我們和夥伴們的關係比過去很長一段時間都要緊密。」

這已經不是雷蒙多第一次拿美國對俄制裁說事，將黑手伸向中國。8日接受《紐約時報》採訪時就發出「嚴厲警告」稱，對於「不遵守美國對俄出口管制措施的中國企業」，美國將切斷其生產產品所需的美國設備和軟體的供應。

白宮新聞祕書莎琪7日也稱，如果中國不遵守對俄制裁措施，則可能會招致美國的報復舉措。

對此，中國外交部發言人汪文斌先前表示，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。中方要求美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面正當權益。