中央氣象局表示，今(6日)入夜開始，鋒面通過加上大陸冷氣團南下，各地皆可感受到轉雨、降溫，尤其以東北部及北部最明顯，今晚至明(7日)一整天降雨最明顯，北部、宜蘭要留意較大雨勢，最冷時段為周一夜晚至周二(8日)清晨，中部以北、東北部下探11~13度，南部、東南部約14、15度。

一周天氣預報，將冷到周三清晨。(圖/氣象局)

氣溫急凍！下周有望迎春雪 氣象局最新說明｜2022.03.06

今晚至明天(7日)鋒面通過及大陸冷氣團南下，天氣將明顯轉變，中部以北及東半部降雨機率明顯提高，屬於較為全面性的降雨，尤其基隆北海岸及北部地區下雨時間長，並有局部較大雨勢發生的機率，明晚隨著乾空氣南下，雨勢會逐漸趨緩，剩下北部及東半部仍有短暫雨。

冷氣團南下加上降雨明顯，中部以北、東北部甚至台南天氣都將轉冷，溫度會由清晨的17至20度一路下降到晚上只剩13至15度，高屏及花東白天高溫雖可上升到22至26度，不過晚上之後也會轉涼，氣溫約16、17度。

6至7日定量降雨預報。(圖/氣象局)

周二(8日)清晨是這波大陸冷氣團最強的時候，中部以北、東北部甚至南部天氣都較冷，低溫只有12、13度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約14、15度，白天陽光出來後，雖然相對舒適些，不過太陽下山後，輻射冷卻效應逐漸浮現，中部以北及東北部將再度轉冷；水氣減少，剩下東半部地區及基隆北海岸仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周三(9日)清晨在輻射冷卻加持下，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，天氣普遍較為舒適、溫暖；周三至下周日(13日)各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，只有東半部地區有零星短暫雨。

14日至16日東北季風稍增強，北部及東北部稍轉涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。