8日一早有民眾起床，在汽車車頂、玻璃等發現薄冰，興奮的拿起手機拍照。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

高海拔茶區也因為低溫結下一層薄冰，直到清晨太陽升起才慢慢薄冰才慢慢融化。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

強烈大陸冷氣團來襲，這兩天明顯感受氣溫驟降，7日晚上8點合歡山氣溫已經來到零下4.5度，晚間9點過後更來到零下9.1度，但無奈水氣不足無緣3月雪，讓凌晨就上山追雪的民眾只能拍拍結冰路面過過乾癮，而這波氣溫也讓南投仁愛山區茶園結冰結霜，讓整個茶園陷入白茫茫。

合歡山７日傍晚過後溫度開始驟降，下午５點過後就達到零下0.7度，7點過後零下2.7，以每小時減超過1度的速度驟降，但因為最近水氣已經減少，山上呈現乾冷狀態，因此追雪民眾無緣看到3月雪，苦等在山上的民眾說，真的冷到受不了。最後只能失望下山。

而因為清晨輻射冷效應，仁愛鄉在海拔2000公尺左右的山區也出現零下的溫度，像是梅峰地區凌晨1點就曾出現零下2.1度，1500公尺的廬山也只有2.7，而8日一早有民眾起床，在汽車車頂、玻璃等發現薄冰，興奮的拿起手機拍照。

高海拔茶區也因為低溫結下一層薄冰，直到清晨太陽升起才慢慢薄冰才慢慢融化，有茶農就表示，海拔較低的春茶已經開始生長，而中高海拔的茶區則是準備發芽，這波強烈冷氣團所帶來的低溫與結冰，原本擔心會影響種茶，但還好時間不長，氣溫很快就會回暖，所以應該不會影響到產期。

公路總局第二區養護工程處7日晚間至8日清晨也針對台7甲線、台8線及台14甲線山區高海拔路段有路肩及局部結冰機率的高海拔路段進行夜間管制，公路總局也提醒用路人務必備妥個人裝備與車輛雪鍊，並關注氣象預報及道路交通資訊，以免發生危險。