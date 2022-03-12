最近天氣晴朗穩定、晝暖夜涼，今起接連6天都屬於這樣的天氣型態。下周四一波鋒面快速通過，氣象專家吳德榮表示，下周五稍轉涼、有雨，降雨強度有待觀察。

吳德榮在「三立準氣象-老大洩天機」專欄撰文，周末(12、13日)受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星降雨機率。白天溫暖微熱，但太陽下山後氣溫急轉直下，夜間至凌晨甚至會覺得冷，日夜溫差大；西半部清晨易有輻射霧，影響能見度。

今北台灣高溫回升至29度，中南部更可達31度，日夜溫差17度。各地氣溫：北部13至29度、中部13至30度、南部14至31度、東部15至29度。

下周一(14日)一道微弱鋒面從北方海面掠過，各地仍維持多雲時晴，僅北部雲量稍增。下周二至周四(15至17日)持續偏暖，東半部有少量降雨機率。到了下周四晚間，又一波鋒面快速移動通過，周五天氣轉變，屆時降雨時間及範圍，有待觀察。