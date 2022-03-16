好天氣只到明天下午！中央氣象局表示，明（17日）白天起鋒面接近台灣，各地雲量增多、降雨機率增加，下午開始中部以北地區可能出現強降雨或打雷，且雨勢越晚越明顯，周五（18日）鋒面通過緊接著東北季風增強，雖雨勢減緩但天氣稍轉涼，下周一（21日）又一波鋒面接近，全台又將迎來濕冷天氣。

中央氣象局表示，明（17日）白天鋒面逐漸接近，各地雲量增多、降雨機率增加，下午開始中部以北地區轉為有局部短暫陣雨，且雨勢越晚越明顯，尤其北部地區降雨情形較持續、對流較劇烈，不排除有打雷發生，而南部地區降雨情形較緩和，為多雲偶爾有零星雨。

溫度方面，明天各地感受偏溫暖，白天高溫甚至會比今天更高一些，西半部地區為29至33度，東半部地區則為27度左右，晚上各地溫度依然溫暖，為21至24度。

3月16、17日定量降水預報。（中央氣象局）

周五（18日）上午鋒面通過，隨後東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，不過降雨情形到了晚上會逐漸減緩，轉為多雲天氣；溫度方面，東北季風帶來的冷空氣不強，僅北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區受到的影響較小。

周六（19日）清晨北部及東北部地區天氣仍涼，不過白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；周六、下周日（20日）台灣附近水氣偏多，北部山區及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區亦有零星降雨，其他地區為多雲天氣。

下周一、二（21日、22日）另一波鋒面通過且東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼且有局部短暫雨，中部山區亦有零星降雨。下周三（23日）受東北季風影響，北部及東北部地區天氣仍較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。