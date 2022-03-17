全台下午變天！氣象局指今天下午鋒面接近，中部以北有陣雨或雷雨，北部地區有局部大雨發生機率，氣象局長鄭明典也在臉書發文，預告鋒面尾端雲系可能影響台灣的天氣，讓網友歡呼迎接今年首波大雷雨，不過鄭明典說別期待太早，「鋒面路經偏北，要打折」。

鄭明典在臉書指出，昨天（16日）低壓在台灣西方、大陸內陸發展，開始有對流出現，且這個低壓尺度不小、環流很明顯，會給長江中下游和淮河流域帶來大雨，所以大陸氣象學者稱其為「江淮低壓」，至於對台影響，則是低壓從大陸出海後，鋒面尾端雲系可能影響台灣今明兩天的天氣。

而網友們一看到PO文，紛紛留言歡呼今年首波大雷雨要來了，但鄭明典卻表示別高興太早，因為鋒面路經偏北，大雷雨要打折。

氣象局表示，今鋒面逐漸接近，各地天氣漸趨不穩定，白天中部以北及東半部有局部短暫陣雨機率，南部零星降雨，若對流發展較為旺盛，北部不排除會有雷雨出現，雨勢最明顯時間在今晚到周五（18日）上午，北部有局部較大雨勢，接著周五北台灣轉涼高溫下降至21度左右。反而下周要注意的是下周一（21日）起鋒面通過及冷空氣南下，這波鋒面水氣多加上冷空氣較強，北部及東半部將連日多雨、濕冷到周六（26日）。